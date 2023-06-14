Лепс и Басков пообещали заплатить миллион рублей за выведение из строя танка ВСУ

Певцы Лепс и Басков пообещали заплатить миллион рублей за выведение из строя танка ВСУ

Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает StarHit.

Артисты рассказали о планах материально помочь российским военным в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

К инициативе певцов также присоединятся телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», — подчеркнул Лепс.

Басков добавил, что артисты готовы поддерживать российских военных не только творчеством и гражданской позицией, но и финансово.

Ранее стало известно, что российский актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремное наказание за вину в смертельном ДТП, хотел отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал его друг Иван Охлобыстин.

