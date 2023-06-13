Охлобыстин рассказал о желании Михаила Ефремова пойти добровольцем на СВО

Охлобыстин заявил, что Михаила Ефремова из колонии не взяли добровольцем на СВО

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремное наказание за вину в смертельном ДТП, хотел отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом YouTube-каналу Metametrica рассказал его друг Иван Охлобыстин.

«Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену. Он действительно хороший человек», — сказал режиссер.

Ранее жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что актер может получить шанс выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) весной 2024 года. «Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает», — добавила она.