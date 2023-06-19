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05:57, 19 июня 2023Россия

Российские военнослужащие получили выплаты за уничтоженную РСЗО HIMARS

Минобороны: артиллеристы ВС РФ получили выплаты за уничтожение HIMARS ракетой «Торнадо-С»

Военнослужащие Российской Армии получили выплаты за уничтожение американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ракетой российского РСЗО «Торнадо-С». Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

В военном ведомстве уточнили, что выплата начисляется за любую пораженную цель — технику, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ. Заместитель начальника расчета добавил, что часть выплаты приходит не только работавшему по цели расчету, но и каждому человеку в подразделении.

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    Марина Совина
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