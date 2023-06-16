Назван размер выплат российским военным за каждый сбитый самолет ВВС Украины

МО РФ: российским военным выплатили по 300 тысяч рублей за сбитые самолеты ВВС Украины

Российские летчики и операторы средств противовоздушной обороны (ПВО) в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый самолет и вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Такие суммы назвала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Выплаты были произведены за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины, уточнили в ведомстве. Кроме того, военнослужащие подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты получили по 100 тысяч рублей за каждую уничтоженную единицу бронетанковой техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 10 тысяч военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники ВСУ.