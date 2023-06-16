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08:38, 16 июня 2023Россия

Названо число получивших спецвыплаты за захват техники ВСУ российских военных

МО РФ: более 10 тысяч военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Фото: РИА Новости

В Минобороны назвали число российских военнослужащих, которые получили специальные выплаты с начала специальной военной операции (СВО) за уничтожение и захват военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оказалось, что это более 10 тысяч граждан. Подробный комментарий по остальным выплатам приводится в Telegram-канале ведомства.

К примеру, в 2022 году за уничтожение свыше 11 тысяч единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих, разъяснили в Минобороны.

«В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

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Как отметили военные, выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются россиянам на личные финансовые счета.

В Минобороны заверили, что при этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что Минобороны предложило ввести компенсацию выплат для военных пенсионеров, которые служат в зоне спецоперации. Он пояснил, что сейчас законопроект проходит согласование в федеральных ведомствах.

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    Анна Щербакова
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