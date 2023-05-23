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11:28, 23 мая 2023Экономика

В России предложили компенсировать пенсии участвующим в спецоперации ветеранам

Миронов: Минобороны предложило компенсировать пенсии участвующим в спецоперации ветеранам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России предложило ввести компенсацию выплат для военных пенсионеров, которые служат в зоне спецоперации. Об этом сообщил руководитель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, его цитирует Интерфакс.

С начала проведения спецоперации ветераны при частичной мобилизации теряли положенные им пенсии. Согласно президентскому указу, проект которого подготовили в Минобороны, пенсионеры будут получать стопроцентную компенсацию выплат в период службы в зоне СВО. Сейчас законопроект проходит согласование в федеральных ведомствах, объяснил Миронов

В феврале 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что добровольцы, получившие инвалидность во время участия в СВО, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации. Также он напомнил, что вдовы ветеранов военной операции получат право на ежемесячное пособие.

Кроме того, в феврале президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами или участвующим в СВО, сохранят повышенные выплаты. После увольнения граждане смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой по последнему месту службы.

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Вячеслав Агапов
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