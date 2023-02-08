Получившим инвалидность во время СВО добровольцам пообещали две пенсии

Мишустин: получившие инвалидность во время СВО добровольцы смогут получать две пенсии

Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в специальной военной операции (СВО), смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации. Такие меры соцподдержки пообещал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в правительственном Telegram-канале.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», — заявил глава правительства.

По его словам, кабмин разрабатывает и другие решения по финансовой поддержке военнослужащих. Мишустин также напомнил, что вдовы ветеранов военной операции получат право на ежемесячное пособие — соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

В ноябре президент России Владимир Путин наделил добровольцев статусом ветеранов боевых действий. В случае ранения или увечья во время СВО они будут получать статус инвалида боевых действий. Ранее в том же месяце Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.

Это значит, что тем, кто добровольно решил принять участие в СВО, не могут платить меньше, чем занимающим аналогичные воинские должности контрактникам. Также такие граждане будут застрахованы за счет федерального бюджета.