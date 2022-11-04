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15:00, 4 ноября 2022Россия

В России добровольцев приравняли к военнослужащим

Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Как отмечает РИА Новости, такие россияне будут иметь все соответствующие права на денежное довольствие, социальные гарантии и компенсации.

Закон предусматривает, что тем, кто добровольно решил принять участие в специальной военной операции на Украине, не могут платить меньше, чем занимающим аналогичные воинские должности контрактникам. Также такие граждане будут застрахованы за счет федерального бюджета.

«У нас 318 уже тысяч мобилизованных. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — заявил Путин.

Как отмечали 1 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил России, с начала спецоперации в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек. Такие данные привел начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Александр Туляганов на заседании одного из комитетов Совфеда.

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Олег Давыдов
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