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10:41, 1 ноября 2022Россия

В Генштабе назвали число добровольцев в рамках СВО

В Генштабе ВС РФ заявили, что более 15 тысяч человек записались добровольцами в рамках СВО
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды с начала спецоперации. Такое число назвал начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Александр Туляганов на заседании одного из комитетов Совфеда. Его слова во вторник, 1 ноября, приводит ТАСС.

Туляганов также представил сенаторам закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС. Он уточнил, что его действие не распространяется на частные военные компании.

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О начале специальной военной операции (СВО) на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В связи с проведением СВО 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, которая завершилась 28 октября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска было призвано 300 тысяч человек.

Министр также сообщал, что добровольцами в войска в рамках частичной мобилизации направились 13 тысяч человек.

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Евгения Куликова
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