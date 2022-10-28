Шойгу назвал число добровольцев в рамках мобилизации

Шойгу заявил, что 13 тысяч человек направились добровольцами в рамках мобилизации

Добровольцами в войска в рамках частичной мобилизации направились 13 тысяч человек. Такое число назвал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы военного ведомства, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, «изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании частичной мобилизации. Обращаясь к главе государства, Шойгу уточнил, что отправка призванных по мобилизации граждан завершена. Он также подчеркнул, что оповещение граждан прекращено.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывают тех, у кого есть боевой опыт. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в действующую армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.