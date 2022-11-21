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15:39, 21 ноября 2022Россия

Путин наделил статусом ветеранов участвующих в спецоперации добровольцев

Президент Путин подписал указ о статусе ветеранов для участвующих в СВО добровольцев
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий статусом ветеранов участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные по решению властей и содействующие выполнению задач Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

Кроме того, документ наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, получивших ранения во время службы в зоне СВО.

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10 ноября закон о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации на Украине был принят Госдумой. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь данная категория военнослужащих сможет рассчитывать на все полагающиеся ветеранам льготы и меры социальной поддержки.

4 августа Путин также подписал закон о статусе ветеранов для бойцов ФСБ, несущих службу на российской границе и отражающих атаки Вооруженных сил Украины. Документ имеет обратную силу и распространятся на весь период, предшествовавший принятию законопроекта, — вплоть до 24 февраля 2022 года.

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Константин Лысяков
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