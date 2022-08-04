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Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников

Президент Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение бойцов ФСБ

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ, отражающих вторжение. Подписанный закон опубликован на портале правовой информации.

После подписания закона пограничники могут рассчитывать на все полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.

Закон будет иметь обратную силу, то есть распространяться и на период, предшествовавший принятию, — вплоть до 24 февраля, когда началась специальная военная операция России в Донбассе и на Украине.

Ранее Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше от границ ДНР и ЛНР.

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Валерий Розенберг
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