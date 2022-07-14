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Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации

Президент Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, гражданские лица, задействованные в выполнении задач спецоперации, наделяются статусом ветеранов боевых действий. Нововведение коснется врачей, ремонтников и других гражданских специалистов. Относящиеся к этим категориям россияне получат налоговые льготы и другие меры социальной поддержки.

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Константин Лысяков
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