Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации

Президент Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, гражданские лица, задействованные в выполнении задач спецоперации, наделяются статусом ветеранов боевых действий. Нововведение коснется врачей, ремонтников и других гражданских специалистов. Относящиеся к этим категориям россияне получат налоговые льготы и другие меры социальной поддержки.