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Госдума рассмотрит закон о признании пограничников ветеранами

Госдума рассмотрит проект о статусе ветерана боевых действий для пограничников на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы на внеплановом заседании 15 июля рассмотрят проект закона о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля», — говорится в сообщении.

Ранее Совет Госдумы назначил внеплановое заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Отмечалось, что в этот день будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

В марте Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Согласно документу, это позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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