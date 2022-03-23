Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами

ГД приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Депутаты Государственной Думы сразу в трех чтениях приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Об этом сообщается на думском сайте.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий закон предоставляет военным, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), статус ветерана боевых действий.

Согласно документу, это позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, подчеркнул Володин. До этого ветеранами боевых действий считали воевавших в Афганистане, Чечне и Сирии.

С соответствующей инициативой выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, законопроект даст военным право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и другие преимущества.