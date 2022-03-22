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В Госдуму внесли законопроект о признании участников спецоперации ветеранами

В ГД внесли законопроект о признании участников спецоперации РФ ветеранами боевых действий

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, инициатива подготовлена в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных и силовых структур, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на Украине, а также в Донецкой народной республике и Луганской народной республике (ДНР и ЛНР).

Ранее с таким предложением выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, это даст военным право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и другие преимущества.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

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Сергей Истомин
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