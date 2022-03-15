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Участников операции на Украине предложили сделать ветеранами боевых действий

Турчак предложил признать участников операции России на Украине ветеранами боевых действий

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуму намерены внести законопроект о признании участников специальной операции России на Украине ветеранами боевых действий. О таком предложении заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии.

Он пояснил, что документ был разработан совместно с Минобороны России.

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Турчак добавил, что такое решение даст военным право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и другие преимущества.

«Мы скажем "спасибо" солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны», — сказал секретарь генсовета «Единой России».

В спецоперации на Украине участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии, подчеркнул Турчак.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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