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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера

В Госдуме рассмотрят вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера 15 июля
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутаты Государственной Думы в пятницу, 15 июля, на внеочередном заседании рассмотрят вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы нижней палаты парламента, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам информацию о внесении председателем правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры Мантурова для утверждения на должность вице-премьера.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. Документ вступает в силу с момента его подписания.

Кроме того, 12 июля Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В указе и распоряжении главы государства политик фигурирует как глава республики, а не ее президент.

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Сергей Истомин
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