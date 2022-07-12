Кремль начал менять в документах должность Минниханова

Должность Минниханова начали менять в документах с «президента» на «главу» республики

Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Это следует из указа и распоряжения президента России, размещенных на официальном портале правовой информации.

В распоряжении содержится указание «позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан — заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ».

Указом президента вносятся изменения в состав Госсовета. В документе в том числе содержится следующая формулировка: «наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: "Глава Республики Татарстан"».

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами.

Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге к настоящему моменту были переименованы должности всех руководителей республик в составе России, за исключением президента Татарстана.