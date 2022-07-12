Путин увеличил число вице-премьеров в России

Президент Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 12 июля.

Так, согласно указу, теперь у председателя российского правительства будет 11 заместителей вместо десяти. В частности, документ вводит должность вице-премьера, который одновременно является и главой Минпромторга.

Уточняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее 12 июля стало известно, что Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В указе и распоряжении главы государства политик фигурирует как глава республики, а не ее президент.