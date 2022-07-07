Путин согласился приравнять военных ДНР и ЛНР к статусу российских коллег

Президент Путин поддержал идею приравнять военных ДНР и ЛНР к статусу российских коллег

Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к статусу российских коллег. Его слова приводит РИА Новости.

С соответствующим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.

Ранее Путин пообещал наградить российских военных, которые отличились в боевых действиях в ЛНР. Он также поблагодарил Народную милицию республики и поздравил с освобождением ЛНР.

В марте Госдума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, закон предоставляет военным, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине, а также в ДНР и ЛНР, статус ветерана боевых действий.

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