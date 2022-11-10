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12:14, 10 ноября 2022Россия

Госдума приняла закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в СВО

Фото: Shutterstock

Государственная Дума России приняла закон, согласно которому добровольцы, принимающие участие в спецоперации, наделяются статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он также назвал решение нижней палаты парламента справедливым. Принятый закон вступит в силу с момента его публикации. Он также будет распространяться на правоотношения, которые возникли в Донецкой и Луганской народных республиках с 24 февраля, в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ, которые отражают атаки ВСУ. С момента подписания документа пограничники стали претендовать на полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.

В июле глава государства признал ветеранами боевых действий гражданских участников спецоперации. Нововведение коснулось врачей, ремонтников и других гражданских специалистов. Они уже получают льготы и другие меры социальной поддержки.

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Анастасия Шейкина
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