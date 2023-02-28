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20:56, 28 февраля 2023Экономика

Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам

Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам-участникам СВО
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами России или участвующим в специальной военной операции (СВО), сохранят повышенные выплаты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее по возвращении россиян на военную службу выплаты уменьшались в случае, если гражданин шел на должность с окладом ниже той, от которой ему рассчитывалась пенсия. Мера коснется военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП. В документе указано, что после увольнения с последнего места службы граждане смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

Закон вступает в силу с момента опубликования. При этом его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что добровольцы, получившие инвалидность во время участия в СВО, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации. По его словам, кабмин разрабатывает и другие решения по финансовой поддержке военнослужащих.

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Мария Грушко
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