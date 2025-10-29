Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

Набиуллина: Самозапрет на кредиты установили почти 17 миллионов россиян

С марта 2025 года почти 17 миллионов жителей России установили самозапрет на выдачу кредитов. Об этом рассказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По ее словам, эта услуга оказалась весьма востребованной, так как она позволяет россиянам хорошо подстраховаться. Кроме того, руководитель регулятора напомнила, что с начала осени заработал такой автоматический механизм, как период охлаждения перед выдачей крупных ссуд. Как отметила Набиуллина, предстоит оценить, как работает этот инструмент.

В начале прошлой недели сообщалось, что в сентябре 2025 года российские заемщики больше 57 тысяч раз воспользовались в многофункциональных центрах (МФЦ) услугой снятия самозапрета на кредиты. Кроме того, 104,6 тысячи раз к этому инструменту прибегли через портал «Госуслуги».