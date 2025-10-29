Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 29 октября 2025Экономика

Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

Набиуллина: Самозапрет на кредиты установили почти 17 миллионов россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

С марта 2025 года почти 17 миллионов жителей России установили самозапрет на выдачу кредитов. Об этом рассказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По ее словам, эта услуга оказалась весьма востребованной, так как она позволяет россиянам хорошо подстраховаться. Кроме того, руководитель регулятора напомнила, что с начала осени заработал такой автоматический механизм, как период охлаждения перед выдачей крупных ссуд. Как отметила Набиуллина, предстоит оценить, как работает этот инструмент.

В начале прошлой недели сообщалось, что в сентябре 2025 года российские заемщики больше 57 тысяч раз воспользовались в многофункциональных центрах (МФЦ) услугой снятия самозапрета на кредиты. Кроме того, 104,6 тысячи раз к этому инструменту прибегли через портал «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

    Трамп признался в любви премьеру Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости