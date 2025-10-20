Отказавшихся от самозапрета на кредиты подсчитали

НБКИ: В сентябре к снятию самозапрета на кредиты прибегли 162 тысячи раз

В сентябре 2025 года российские заемщики 57,4 тысячи раз воспользовались в многофункциональных центрах (МФЦ) услугой снятия самозапрета на кредиты. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Что касается тех, кто прибег к этому инструменту через портал «Госуслуги», то их количество оценили в 104,6 тысячи раз.

Кроме того, оказалось, что в первый месяц осени в России самозапрет на кредиты установили 1,01 миллиона раз. Наибольшее количество самозапретов насчитали в Москве (108,7 тысячи), Московской области (62,1 тысячи), Санкт-Петербурге (53,2 тысячи), Ростовской области (34,4 тысячи) и Краснодарском крае (34,4 тысячи).

Всего в России по итогам сентября количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 13,9 миллиона человек. Снять самозапрет после его установления с марта по сентябрь 2025 года предпочли 676,3 тысячи человек.

По данным российских силовиков, мошенники уже придумали новые схемы, при помощи которых убеждают граждан отказаться от самозапрета. Один из способов: звонок под видом сотрудника налоговой службы. Жулик стращает жертву выдумками о задолженностях или ошибках в кредитной истории. Исправить ситуацию якобы можно, сняв самозапрет.