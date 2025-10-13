Мошенники придумали сразу несколько схем для снятия с россиян самозапрета на кредит

Мошенники начали обманывать россиян, чтобы заставить снять самозапрет на кредит

В России после введения возможности установить самозапрет на кредит мошенники придумали новые схемы, при помощи которых убеждают граждан снять этот запрет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Один из способов аферистов — звонок под видом сотрудника налоговой службы. В таком случае мошенник говорит своей жертве о том, что у нее обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории. Чтобы исправить ситуацию, необходимо якобы временно снять самозапрет на кредит.

«Еще один мошеннический сценарий, связанный со снятием самозапрета на кредиты, ведется от имени сотрудника банка. Псевдоработник банка говорит человеку об обнаружении подозрительных операций по счету. Чтобы сберечь деньги, он убеждает жертву временно снять самозапрет», — говорится в материале.

Также иногда мошенники представляются сотрудниками госструктуры и убеждают человека в возможности получения каких-либо выплат или льгот. Чтобы их оформить, человек должен снять самозапрет. В МВД предупредили, что при поступлении подобных звонков следует сразу класть трубку и звонить в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы обмана россиян через Telegram-бот, который мимикрирует под инвестиционные платформы.