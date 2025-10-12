Раскрыта новая уловка мошенников в Telegram

МВД: Аферисты ради наживы имитируют Telegram-боты для инвестиций

Мошенники начали использовать схемы обмана россиян через Telegram-бот, который мимикрирует под инвестиционные платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Как пояснили в ведомстве, с помощью рекламы и приемов социальной инженерии киберпреступники убеждают граждан в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователю направляют ссылку на бот, имитирующий проведение сделок.

Пользователь видит «растущий доход», что побуждает его вкладывать личные накопления и кредитные денежные средства, но оказывается обманутым, заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница вскрывала сейф родителей по указанию мошенников и сожгла квартиру. Аферисты угрожали подростку уголовным преследованием. В результате пожара девочка пострадала.