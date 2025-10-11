В Москве школьница вскрывала сейф родителей по указанию мошенников и сожгла квартиру

В Москве школьница вскрывала сейф по указанию мошенников и сожгла квартиру

В Москве школьница сожгла квартиру, когда вскрывала сейф по указанию мошенников. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По ее данным, все произошло в московском районе Бибирево на улице Коненкова. 16-летняя школьница с помощью угловой шлифовальной машины (болгарки) пыталась вскрыть сейф родителей, после того как ей позвонил неизвестный и сказал, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из СМС.

«Спустя время телефонные аферисты, выдавая себя за правоохранителей, вновь позвонили ребенку и, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, велели прийти домой, установить на мобильный телефон приложение для видеоконференций и под их контролем найти деньги родителей», — говорится в сообщении.

Прокуратура подчеркнула, что мошенники по видео контролировали все действия ребенка. Они помогли школьнице обнаружить сейф, где было спрятано 105 тысяч рублей. По указанию мошенников девочка купила в магазине болгарку и начала спиливать петлю от сейфа — в этот момент и произошло возгорание.

Школьница в результате пожара пострадала, врачи оказывают ей медицинскую помощь. Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт- Петербурге возбудили уголовное дело против аферистов, выманивших все сбережения у 95-летней жительницы блокадного Ленинграда. Женщина призналась, что у нее нет денег, но есть ювелирные украшения. Мошенник убедил ее отдать их курьеру.