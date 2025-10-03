Силовые структуры
12:46, 3 октября 2025Силовые структуры

Аферисты выманили у 95-летней блокадницы все сбережения

В Петербурге аферисты выманили у блокадницы украшения на 2,2 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге возбудили уголовное дело против аферистов, выманивших все сбережения у 95-летней жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, 30 сентября пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка. Он рассказал о необходимости декларирования денег. Женщина призналась, что у нее нет денег, но есть ювелирные украшения. Мошенник убедил ее отдать их курьеру.

Ущерб составил 2,2 миллиона рублей. Потерпевшая рассказала, что украшения у нее забирала 60-летняя женщина в темном пальто и платке.

Ранее в Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина.

