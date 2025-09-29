Дело обманувших народную артистку России на 300 миллионов рублей поступило в суд

Дело о мошенничестве в отношении певицы Долиной поступило в суд

В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, уголовное дело против Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Надежды Цырульниковой зарегистрировано 26 сентября. Дата судебного заседания пока не назначена.

По данным следствия, фигуранты провернули аферу, в результате которой певица продала свою квартиру в центре Москвы и отдала мошенникам вырученные от продажи недвижимости деньги и сбережения. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех мошеннических эпизодов. Все фигуранты находятся под стражей.