09:24, 29 сентября 2025Силовые структуры

Дело обманувших народную артистку России на 300 миллионов рублей поступило в суд

Дело о мошенничестве в отношении певицы Долиной поступило в суд
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, уголовное дело против Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Надежды Цырульниковой зарегистрировано 26 сентября. Дата судебного заседания пока не назначена.

По данным следствия, фигуранты провернули аферу, в результате которой певица продала свою квартиру в центре Москвы и отдала мошенникам вырученные от продажи недвижимости деньги и сбережения. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех мошеннических эпизодов. Все фигуранты находятся под стражей.

