Раскрыто дело о мошенничестве с деньгами и квартирой Ларисы Долиной

Следователи раскрыли дело об афере на ₽317 млн, жертвой которой стала Долина

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стала российская певица Лариса Долина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Четверым фигурантам уже предъявлено обвинение — среди них Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Последняя, кроме того, обвиняется еще в трех эпизодах за другие аферы в Московском регионе.

По версии следствия, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 года четверо злоумышленников похитили у народной артистки России больше 175 миллионов рублей, а затем обманным путем забрали квартиру на Ксеньинском переулке, общей стоимостью свыше 138 миллионов. Таким образом певице был нанесен ущерб в размере свыше 317 миллионов рублей.

Материалы дела поступили в прокуратуру. Фигуранты находятся в СИЗО.