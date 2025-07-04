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17:36, 4 июля 2025Силовые структуры

Раскрыто дело о мошенничестве с деньгами и квартирой Ларисы Долиной

Следователи раскрыли дело об афере на ₽317 млн, жертвой которой стала Долина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стала российская певица Лариса Долина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Четверым фигурантам уже предъявлено обвинение — среди них Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Последняя, кроме того, обвиняется еще в трех эпизодах за другие аферы в Московском регионе.

По версии следствия, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 года четверо злоумышленников похитили у народной артистки России больше 175 миллионов рублей, а затем обманным путем забрали квартиру на Ксеньинском переулке, общей стоимостью свыше 138 миллионов. Таким образом певице был нанесен ущерб в размере свыше 317 миллионов рублей.

Материалы дела поступили в прокуратуру. Фигуранты находятся в СИЗО.

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