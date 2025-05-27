Четырем обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной продлили арест

Четырех обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой Долиной оставили в СИЗО

Суд продлил арест четырем обвиняемым по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фигуранты будут находиться в СИЗО до 3 августа.

По данным следствия, одна из обвиняемых, после того как мошенники убедили Долину продать квартиру, забрала у нее деньги. Еще двое положили на свои счета похищенные средства, четвертый обвиняемый выполнял роль вербовщика и вовлек в преступную схему одного из фигурантов.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая в преступлении с квартирой Долиной женщина причастна к совершению еще трех аналогичных мошеннических действий в столичном регионе. У введенной в заблуждение пенсионерки она забрала 2,7 миллиона рублей.

Известная певица, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что поверила мошенникам и отдала им почти 200 миллионов рублей после того, как получила от них видео «задержания преступницы» на фоне портрета президента РФ Владимира Путина.