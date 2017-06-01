Подготовка Путина к выступлению на ПМЭФ затянется до ночи

Президент России Владимир Путин будет готовить речь, с которой выступит на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), до позднего вечера. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Официальный представитель Кремля пояснил, что в четверг у российского лидера плотный график. В частности, Путин встретится с руководителями международных информационных агентств и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Каким вопросам будет посвящена речь главы государства в Санкт-Петербурге, Песков уточнить отказался. «Мы традиционно содержание выступления не анонсируем, поэтому я не буду приводить какие-то детали», — сказал он.