Киргизия решила выпустить свою криптовалюту

Киргизия готовит эмиссию национальной криптовалюты, которая получила рабочее название GoldenRock. Об этом сообщает газета «Известия». С помощью данного проекта власти страны рассчитывают привлечь частные инвестиции на разработку золотых месторождений.

Принято решение, что каждая единица (токен) будет обеспечена золотым эквивалентом. После разработки месторождения владельцы GoldenRock смогут обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена пока не принято.

Издание отмечает, что это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил ответственной за реализацию проекта местную госкомпанию «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК). При этом к созданию киргизской криптовалюты привлекли российскую фирму — «Крипт НН». Предполагается, что россияне также проведут первичное размещение GoldenRock на криптовалютной бирже.

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Власти Киргизии рассчитывают выручить в ходе размещения криптовалюты на бирже от 5 до 40 миллионов долларов. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 тонн. Если проект будет удачным, то следующим этапом будут инвестиции в сельское хозяйство.

2 июня на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты. При этом в конце мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.