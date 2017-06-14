Экономист усомнился в успехе киргизской цифровой валюты

Инициатива властей Киргизии по выпуску национальной криптовалюты вряд ли завершится успехом, так как любая денежная система способна стать реальной только при обеспечении ее другими мировыми валютами. Об этом в среду, 14 июня, рассказал директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По его мнению, обеспечение цифровой валюты золотом создает высокие риски дестабилизации в экономике. «Можно создавать валюту из ничего, но в конечном счете все равно она будет иметь значение только тогда, когда за нее можно будет получить реальные деньги, а это доллары и евро, как бы ни относиться к американцам и к их доминированию в мировой валютной системе», — сказал Гринберг.

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Тем не менее некоторые выгоды от введения цифровой валюты есть: упрощение процесса получения и выдачи кредитов, ускорение переводов и платежей. «В конечном итоге, как мне кажется, эти криптовалюты должны будут подтверждать свою стоимость именно при обмене на традиционные международные платежные средства», — считает собеседник агентства. Но рост количества эмиссионных центров может привести к глобальному денежному хаосу, предупредил экономист.

Ранее 14 июня газета «Известия» сообщила, что Киргизия готовит эмиссию национальной криптовалюты, с помощью которой власти страны рассчитывают привлечь частные инвестиции на разработку золотых месторождений. Каждая единица (токен) цифровых денег будет обеспечена золотым эквивалентом. В Бишкеке рассчитывают получить в ходе размещения криптовалюты на бирже от 5 до 40 миллионов долларов.