Судимых цыган заподозрили в убийстве и грабеже в Тульской области

Двое цыган оказались основными подозреваемыми в нападении на супружескую пару в Тульской области. Об этом в воскресенье, 17 сентября, «Интерфаксу» сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Зинаида Каминская.

В одном из частных домов в городе Белеве были найдены 39-летняя женщина и 37-летний мужчина с колото-резаными ранами. Женщина скончалась по пути в больницу, мужчина госпитализирован.

«Удалось определить круг лиц, которые в настоящее время отрабатываются на причастность к совершению преступления. Ими оказались двое мужчин кочевого образа жизни 23-х и 33-х лет. Они были задержаны по подозрению в совершении грабежа в тот момент, когда вышли из дома, где оставались раненые люди», — сообщила Каминская.

В пресс-службе УМВД по Тульской области уточнили, что подозреваемые — цыгане по национальности. Оба задержанных были ранее судимы. По факту нападения возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).