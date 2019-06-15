Губернатор прокомментировал ситуацию в селе под Пензой после массовой драки

Ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где ранее произошла массовая драка, нормализовалась. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Иван Белозерцев.

«Только что закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны», — написал Белозерцев.

Он также пожаловался, что в социальных сетях начала распространяться недостоверная информация о конфликте, «запугивающая граждан», и призвал доверять только проверенным источникам.

Ранее сообщалось, что Белозерцев принял участие в собрании жителей Чемодановки, на котором обсуждался произошедший конфликт с цыганами. Он заявил, что областное управление МВД проверит всех приезжих и пообещал создать рабочую группу по урегулированию ситуации с участием селян.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей. В полицию доставили 174 человека, трое задержаны по подозрению в убийстве. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Для обсуждения конфликта с цыганами был созван народный сход. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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