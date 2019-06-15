Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой

Массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области произошла из-за ссоры детей. Об этом в эфире НСН заявила президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр.

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут!» — заявила она. Деметр отметила, что конфликт можно было решить на месте либо пойти к властям. «Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь?» — добавила она.

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Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека, трое задержаны по подозрению в убийстве. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Для обсуждения конфликта с цыганами был созван народный сход. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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