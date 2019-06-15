Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом в субботу, 15 июня, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, подобное решение принято в целях «наиболее полного, объективного и оперативного расследования». На место происшествия уже направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата СК.

В ведомстве отметили, что все участники конфликта уже установлены, выясняется роль каждого из них в произошедшем. При этом трое фигурантов дела уже задержаны, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Также продолжаются поиски других подозреваемых.

Кроме того, уточнили в СК, по требованию Бастрыкина будут установлены должностные лица и сотрудники органов правопорядка и профилактики, которые проигнорировали «тревожные сигналы» от местных жителей и вовремя не предприняли меры по стабилизации ситуации в селе. В дальнейшем все виновные будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента, 14 июня, был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!