Полпред Путина взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка с участием цыган. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 17 июня.
«Задача органов власти и правоохранительного блока области — обеспечить спокойную жизнь граждан», — сказал полпред.
Как отметили в пресс-службе, Комаров поручил главе региона ежедневно докладывать о расследовании уголовного дела. Кроме того, власти должны будут разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе. В документе должны быть указаны ответственные лица.
Накануне правительство Пензенской области запретило продажу алкоголя в Чемодановке.
В результате массовой драки, которая произошла 14 июня, пострадали не менее трех местных жителей, один из них скончался в больнице. Всего были задержаны 174 человека. По одной из версий, фигурирующих в СМИ, конфликт произошел из-за попытки одного из цыган изнасиловать несовершеннолетнюю местную жительницу.