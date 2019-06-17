Полпред Путина взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка с участием цыган. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 17 июня.

«Задача органов власти и правоохранительного блока области — обеспечить спокойную жизнь граждан», — сказал полпред.

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Как отметили в пресс-службе, Комаров поручил главе региона ежедневно докладывать о расследовании уголовного дела. Кроме того, власти должны будут разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе. В документе должны быть указаны ответственные лица.

Накануне правительство Пензенской области запретило продажу алкоголя в Чемодановке.

В результате массовой драки, которая произошла 14 июня, пострадали не менее трех местных жителей, один из них скончался в больнице. Всего были задержаны 174 человека. По одной из версий, фигурирующих в СМИ, конфликт произошел из-за попытки одного из цыган изнасиловать несовершеннолетнюю местную жительницу.

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