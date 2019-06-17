В Чемодановке все успокоилось

На третий день после конфликта жителей пензенского села Чемодановка с цыганами ситуация стабилизировалась, сообщается на сайте регионального правительства.

«По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная», — цитирует пресс-служба слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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Он добавил, что для обеспечения безопасности работать в селе остались 20 правоохранителей, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации и прекратили патрулировать улицы. Областной прокурор, руководитель Следственного комитета и уполномоченный по правам человека проводят личные приемы граждан.

Один из двух находящихся в больнице пострадавших идет на поправку. Его перевели на лечение в другую больницу.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще минимум двое пострадали и были госпитализированы. Задержаны 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей в пруду.

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