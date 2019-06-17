Путину доложили о конфликте с цыганами в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о положении дел в пензенской Чемодановке, где произошел конфликт с участием цыган, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 17 июня.
«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация», — сказал Песков.
В ответ на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию представитель Кремля призвал обращаться за деталями в правоохранительные органы.
Ранее в понедельник полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт в селе Чемодановка. Он поручил местным властям обеспечить гражданам безопасность.
Массовая драка в селе произошла 14 июня. В результате пострадали не менее трех местных жителей, один скончался в больнице. Всего были задержаны 174 человека. По данным СМИ, конфликт мог быть спровоцирован одним из цыган, который попытался изнасиловать несовершеннолетнюю местную жительницу.