Россиянка помогла цыганам со свадьбой и была арестована за насилие над невестой

Жительница Краснодарского края, мать пятерых детей Наталья была арестована по обвинению в сексуальном насилии над 16-летней девочкой после того, как согласилась помочь цыганам и за две тысячи рублей привезти невесту на своем автомобиле к дому жениха. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

13 сентября 2019 года к женщине обратилась цыганская семья Самойловых, чей 16-летний сын собирался жениться на сверстнице. В день свадьбы Наталья доставила 16-летнюю невесту в их дом, где уже было организовано застолье.

По цыганским традициям, Самойловы решили проверить невинность девочки. Наталью привлекли проконтролировать процедуру, но она попыталась остановить сваху, которая причинила невесте боль. После этого мать невесты попросила у Самойловых калым (выкуп) в размере 500 тысяч рублей, но получила отказ, так как по цыганским традициям за украденную невесту платить не нужно. В итоге свадьба была отменена, а мать невесты подала на Наталью заявление, обвинив в похищении дочери.

Первоначально полиция отказалась возбуждать уголовное дело, но позже Следственный комитет России все же начал расследование по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Наталью арестовали и отправили в СИЗО. Суд апелляционной инстанции смягчил ей меру пресечения на домашний арест.

Ее адвокат настаивает на незаконности уголовного преследования, заявляя о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе следствия. В ближайшее время ожидается судебный процесс над Натальей. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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