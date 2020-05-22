Россиянина осудили за порносъемку 300 подростков

В Санкт-Петербурге на четыре года и семь месяцев лишения свободы осудили порнофотографа Александра Брыкова. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

Как установил суд, в сентябре 2005 года россиянин за денежное вознаграждение привлек к съемкам в порнографии воспитанника детского дома. Подозреваемый совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он делал фотографии и других подростков. Моделей он находил по объявлениям, оплата начиналась от 300 рублей. Всего в съемках участвовало около 300 человек. Со временем вовлек в свой бизнес еще одного воспитанника детского дома, который помогал распространять фотографии в интернете.

Осужденный признал свою вину частично и заявил, что все половые отношения с подростками были на добровольной основе. По его словам он проверял, чтобы всем моделям было 16 лет. Возраст уточнял при заполнении анкеты или по паспорту. При этом мужчина не смог пояснить почему, если возраст совершеннолетия составляет восемнадцать лет, он снимал шестнадцатилетних подростков.

По статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») он был приговорен Невским районным судом к 6 годам лишения свободы, но его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Наказание было назначено по статье 242.УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов»). Ближайшие четыре года и семь месяцев осужденный проведет в колонии общего режима. Кроме того ему предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей, за моральный ущерб.

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