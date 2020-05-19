Полиция массово арестовала подозреваемых в сексуальной эксплуатации детей

В британском Брэдфорде арестовали 27 человек по делу о сексуальной эксплуатации детей в интернете. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что мужчины в возрасте от 16 до 57 лет были допрошены. У них изъяли 60 единиц компьютерной техники, в отношении 26 детей приняты меры по обеспечению безопасности.

Причиной ареста послужило заявление в полицию о том, что некие люди общались с детьми в интернете и распространяли непристойные изображения несовершеннолетних. На данный момент всех задержанных допросили и отпустили, некоторых из них освободили под залог.

Полиция отмечает, что родители должны особенно внимательно следить за активностью детей в интернете в период пандемии коронавируса, так как несовершеннолетние вынуждены проводить дома больше времени, чем обычно.

Ранее сообщалось, что хакеры показали детское порно 60 участникам фитнес-занятия, проходившего в сервисе для видеоконференций Zoom. Инцидент произошел в британском городе Плимут.

В мае стало известно, что русскоязычные хакеры продали данные полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете. Они разместили такие данные, как электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями.

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