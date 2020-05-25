Бывшего российского министра посадили за изнасилование

В Пензенской области посадили за изнасилование бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова. Он приговорен к трем годам и трем месяцам колонии. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС

По данным агентства, российский чиновник занимал свой пост с 2012 года. В апреле 2019 года он подал в отставку и спустя месяц был задержан по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. На время следствия он был помещен под домашний арест. После вынесения приговора его взяли под стражу в зале суда. Свою вину в ходе судебного следствия осужденный не признал.

19 мая 2018 года сообщалось, что заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Калининградской области отстранили после обвинений в двойном изнасиловании на корпоративе по случаю 8 Марта.

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