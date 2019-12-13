Двое школьников спасли россиянку от изнасилования

В Сормовском районе Нижнего Новгорода двое школьников спасли местную жительницу от изнасилования. Они также удерживали нападавшего до приезда полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает NewsNN.

В феврале 2019 года 44-летняя россиянка выпивала в баре со своим 35-летним знакомым. Вечером около 20:00 они вышли из заведения. Рядом не было людей, и мужчина оттащил женщину к ближайшей железнодорожной станции, где попытался изнасиловать. Двое школьников, которые проходили неподалеку, услышали крики о помощи, подбежали и оттащили нападавшего от женщины.

5 декабря над мужчиной состоялся суд, он не признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутске двое местных жителей спасли девятилетнюю девочку от изнасилования. Подросток, который участвовал в спасении, рассказал, что услышал крики девочки, когда возвращался домой с тренировки. Обернувшись, он увидел, как мужчина сажает ее в машину. Юноша подбежал к прохожему и попросил помощи, они остановили автомобиль, похититель отпустил ребенка и уехал. Через несколько часов его задержала полиция. Подростка и мужчину наградили.

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