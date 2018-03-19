Калининградского чиновника отстранили из-за изнасилований на корпоративе

Заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Калининградской области Сергея Симоненко отстранили после обвинений в двойном изнасиловании на корпоративе по случаю 8 марта. Об этом пишет Klops.ru со ссылкой на источник в службе.

Симоненко не появляется на рабочем месте и ожидает решения регионального Следственного комитета. По информации издания, проверка уже завершена, но ее результаты пока не известны. Портал отмечает, что проверяющие с потерпевшими не общались.

Накануне 8 марта одна из сотрудниц областного УФССП обратилась в полицию с заявлением о попытке изнасилования на корпоративе в ведомстве. Приехавшие на место оперативники застали чиновника во время орального секса с другой коллегой. Позднее она тоже обвинила его в сексуальном насилии.

В пресс-службе управления утверждали, что у них не было никакого праздничного банкета. Сам Симоненко говорил, что его оклеветали, потому что он собирался уволить этих женщин. При этом они не были его подчиненными.

На фоне скандала 36 сотрудников УФССП написали открытое письмо директору ведомства Дмитрию Аристову с просьбой отстранить Симоненко от занимаемой должности, поскольку он «оказывает давление на свидетелей». Авторы документа добавляли, что чиновник домогался женщин и раньше.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!