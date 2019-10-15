На актрису «Кавказской пленницы!» напали цыгане

Украинская актриса Руслана Писанка заявила, что пять человек напали на нее в центре Киева. Артистка описала произошедшее в Facebook во вторник, 15 октября.

По словам Писанки, ее попытались ограбить на вокзале утром во вторник. «Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу», — сказала она, добавив, что от ограбления ее спас супруг.

Актриса подчеркнула, что на вокзале «промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали». «Ромы, не позорьте нацию», — написала она.

В комментарии украинскому порталу «Сегодня» Писанка призналась, что находится «в состоянии шока»: «Как такое может быть, что выйдя из львовского поезда я на ровном месте попадаю в окружение ромов? Я не привыкла делить людей, более того, уважительно отношусь к творчеству цыган».

53-летняя Руслана Писанка снялась в таких фильмах, как «Кавказская пленница!» 2014 года, «Ржевский против Наполеона», «Сорочинская ярмарка», «Черная рада», «Огнем и мечом» и «Москаль-чародей».

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