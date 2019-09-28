Народный артист России напал с ножом на врача скорой помощи

Народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источников канала, Хейфец хотел выбежать на улицу, а жена пыталась его остановить. В это время приехала вызванная ранее скорая помощь. Режиссер напал на фельдшера в подъезде. Предполагается, что причиной нападения стал острый психоз.
Пострадавшая госпитализирована с колотой раной правого бедра.
По информации РЕН ТВ, врач пыталась измерить давление режиссеру в подъезде.
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